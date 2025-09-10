広陵高校（広島市）の野球部内での暴力行為を巡り、加害生徒の１人が１０日、ＳＮＳへの虚偽投稿などで名誉を傷つけられたとして、被害生徒の保護者らに対する名誉毀損（きそん）容疑の告訴状を東京地検に提出した。告訴状では、被害生徒の保護者らが今年７〜８月、インターネット上で、「合計１００発をも超える集団暴行」などと虚偽の発信を行ったと主張している。加害生徒の代理人を務める轟木博信弁護士は取材に「現在も