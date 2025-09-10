長崎・ハウステンボス／ハーバータウンにある和食処「花の家」2025年夏に提供されている「西海ポークのおろし豚カツ膳」を紹介します☆ ハウステンボス／花の家「西海ポークのおろし豚カツ膳」  価格：2,000円販売店舗：ハーバータウン「花の家」提供期間：2025年7月18日〜9月15日  落ち着いた雰囲気で和食が楽しめる「花の家」で、夏にぴったりの豚カツ膳を提供中。  長崎の銘柄豚「西海ポー