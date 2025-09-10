go!go!vanillasが、9月24日にリリースする新EP「SCARY MONSTERS EP」の全曲トレーラーを解禁した。「SCARY MONSTERS EP」は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールエンディングテーマを務める「ダンデライオン」を始め、タイトルトラック「SCARY MONSTER」、Gt.柳沢進太郎が制作した新曲としては約3年ぶりの発表となる「正体」などを含む全5曲を収録。今回公開された全曲トレーラーは、ジャケ写を描いたZECINがアニメーションを手掛