清野研太朗が、シンガーソングライターとして9作目となる配信シングル「エンティティ」を9月10日にリリースした。嵐の二宮和也にカバーされたことで一躍話題となった代表作「異世界協奏曲」が“令和の応援ソング”と称される清野研太朗。今作は“1人じゃないよ！”と寄り添い、自分が自分である意味や個性を認め自分らしく生きる意味を音楽を通して教えてくれるような優しい応援ソングとなっている。前作「素敵な人生」に引き続き