ammoが本日9月10日、楽曲「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」をデジタルリリースした。2022年公開の「不気味ちゃん」ミュージックビデオは再生数470万回、高評価5万件を超えるもの。本楽曲はCDのみでリリースされていたが、３年半が経過した本日、「不気味ちゃん -reinterpretation ver.-」としてデジタルリリースとなった。リリースと合わせてLive Music Videoも公開。先ごろ、Kanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)にて開