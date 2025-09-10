俳優の山粼賢人が、７日に開催したファンミーティングの様子を公開した。７日に３１歳の誕生日を迎えた山粼。１０日に自身のインスタグラムを更新し、「ファンミーティング会場に来てくれた方、配信で見てくれた方と一緒に３１歳の誕生日を迎えれて最高でした！ありがとございました！ファンの皆さんからのサプライズも驚きました！嬉しかったです！２年連続ＭＣをやってくれた通くんありがとう！」（原文ママ）