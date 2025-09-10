「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）巨人が接戦を制し、４連勝。貯金１とした。３−３で迎えた八回、１死満塁の好機で代打坂本が広島３番手島内から決勝犠飛を放った。１発攻勢で同点に追いついた。２点を追う初回に右中間席中段に運ぶ１６号ソロで１点差とした。「打ったのは落ちる系の球だと思います。打てた事を神に感謝します」とコメントした。２点差とされて迎えた四回には２死一塁から岸田が左中間席最前列