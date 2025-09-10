SNS上のルール違反の投稿で今年4月から活動を自粛していたモーニング娘。’25の北川莉央（21）が、13日から始まる秋ツアーの出演を見合わせることになり10日、所属事務所がホームページで発表した。12月発売予定のシングルへの参加に向けて準備を進めている。事務所はこの日、「活動を休止しておりますメンバーの北川莉央ですが、9月13日から始まる秋のコンサート・ツアー、モーニング娘。’25コンサートツアー秋〜Movin' Forward