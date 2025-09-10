9月10日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】松浦勝人氏との笑顔SHOTなども公開8月30日〜31日に開催された『a-nation 2025』にて2日目のヘッドライナーとして圧巻のステージを披露し、9月18日〜19日にはアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』の大阪公演を控えている浜崎。この日の投稿では、「Asia tourに切り替える前に…」「#anation2025」とコメントすると、ゴールドのミニ丈衣装を