フェネルバフチェは9日、ドメニコ・テデスコ氏が同クラブのトップチームの新監督に就任することを発表した。今シーズンのフェネルバフチェはジョゼ・モウリーニョ監督体制でスタート。就任2年目を迎えた“スペシャル・ワン”の下、2013−14シーズン以来のスュペル・リグ（トルコ1部リーグ）優勝を掲げていた。だが、チャンピオンズリーグ（CL）予選ではプレーオフでベンフィカに2戦合計0−1で敗れ、今季はCLではなくELに参戦す