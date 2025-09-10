All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国20〜60代の男女238人を対象に、「道の駅（旅の目的）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「旅の目的地にしたいと思う京都府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】同率2位：丹後王国「食のみやこ」（京丹後市）／38票関西最大級の道の駅として知られる「丹後王国『食のみやこ』」は、広々とした敷地に地元食材