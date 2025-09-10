【ニューデリー＝青木佐知子】ネパール政府がＳＮＳの使用を禁止したことをきっかけに全国に広がった抗議デモは１０日、軍が治安維持に乗り出したことで沈静化した。９日にカドガ・オリ首相が辞任しており、新たな体制作りが焦点となるが、先行きは不透明だ。ＡＦＰ通信などによると、首都カトマンズでは１０日も外出禁止令が出された。地元紙ヒマラヤン・タイムズによると、ラム・チャンドラ・ポーデル大統領は９日、「全ての