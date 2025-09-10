【ベルリン共同】ドイツ西部デュッセルドルフの上級地方裁判所は10日、ゾーリンゲンで昨年8月に開かれた祭典で来場者を刃物で無差別に襲撃し3人を刺殺したなどとして、殺人や殺人未遂の罪に問われたシリア人の男（27）に最高刑の終身刑を言い渡した。男が強制送還を免れて滞在中に襲撃事件を起こしたことから、政府の移民・難民政策に対する批判が強まった。今年2月の総選挙では排外主義的な主張を掲げる右派政党AfDが第2党に