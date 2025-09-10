8回巨人1死満塁、代打坂本が勝ち越しの左犠飛を放つ＝東京ドーム巨人が競り勝って4連勝。1―3の四回に岸田の2ランで追い付き、八回に代打・坂本の犠飛で勝ち越した。4番手の大勢が8勝目、九回を締めたマルティネスが41セーブ目をそれぞれ挙げた。広島はリードを守れず6連敗を喫した。