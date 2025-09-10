台湾の蔡英文前総統が日本を訪問していることについて、中国外務省は10日の会見で、「台湾の元指導者が、いかなる名目や口実であれ日本を訪問することは、外国を盾に独立を図る本質を変えることはできず、絶対に許されない」と述べ、日本側に厳重に抗議したことを明らかにしました。 