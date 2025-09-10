ハロー！プロジェクトのメンバーが所属するアップフロントプロモーションは１０日、ルール違反行動により活動休止中のモーニング娘。’２５の北川莉央（２１）が、今月１３日から開催する「モーニング娘。’２５コンサートツアー秋〜Ｍｏｖｉｎ’Ｆｏｒｗａｒｄ〜」を参加を見合わせると公式ＨＰで発表した。同社は「引き続き当面の活動をお休みさせていただきます。再開をお待ちいただいている皆様にはお詫び申し上げま