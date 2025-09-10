10日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた山粼武司氏が、セ・リーグの首位打者争いについて言及した。現在小園海斗（広島）と泉口友汰（巨人）が熾烈な首位打者争いを演じている。山粼氏は「最後の最後までわからんですね」と話し、「見ているとあと10数試合で首位打者のラインがどれくらいかといったら、逃げ切れるところは.305くらいだと思うんですよ」と予想した。山&