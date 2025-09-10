新日本プロレス１０日の埼玉・久喜大会で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＳＨＯ（３６）、ＤＯＵＫＩ（３３）組が次期挑戦者のロビー・イーグルス（３５）、藤田晃生（２３）組と不毛な論争を勃発させた。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」に属する王者組は、２４日札幌大会でＶ２戦を控えている。この日の大会では成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆高橋裕二郎と組んでロビー＆藤田＆ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平