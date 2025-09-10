世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が万全の状態で決戦の地へ乗り込む。ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）との防衛戦（１４日、愛知・ＩＧアリーナ）を控えるなか、井上は１０日に神奈川・横浜市内の所属ジムで調整。ＷＢＡ世界ミニマム級７位・北野武郎、アマ８冠の荒竹一真と計４ラウンドのマスボクシングで汗を流した。大橋秀行会長は「大橋ボクシングジ