韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「약밥（ヤクパプ）」の意味知ってる？「약밥（ヤクパプ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、日本の伝統的な料理です。「약밥（ヤクパプ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「おこわ