第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）が１０日に自身のＳＮＳを更新し、家族でお出かけしたことを報告した。蜂谷はインスタグラムに「まだ暑いからかき氷写真間に合ってるよね？笑ここ数年毎夏に美味しいかき氷食べたい…って思ってたんだけど、念願のふわふわかき氷。白玉も柔らかくてもちもち。あんこと抹茶の相性も感動のかき氷だった！