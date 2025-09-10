◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―６ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神が連敗を喫し、７月１５日からの中日３連戦（甲子園）以来、１５カードぶりのカード負け越しとなった。打線は初回２死二塁。佐藤輝の打球は右翼へ平凡な飛球だったが、右翼手・蝦名がボールを見失いポトリ。適時二塁打となった。佐藤輝はこれで今季９０打点＆通算４００打点に到達した。試合開始早々の薄暮。甲子園上空は厚い雲に覆われていたこともあり、ボー