◇セ・リーグ阪神1―6DeNA（2025年9月10日甲子園）阪神はDeNAに逆転負け、連敗でカード負け越しが決まった。先発マウンドの伊藤将が6回1/3を6失点。1―0の4回、筒香には高めに浮いたカットボールを捉えられた。勢いよく舞った打球は甲子園特有の右翼から左翼方向に吹く浜風に乗って、左翼席最前へ着弾。逆転3ランを浴びた。6回にもオースティンにソロを食らった。打線は初回2死二塁で佐藤輝が右翼への大飛球を放つと、