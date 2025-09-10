◇セ・リーグDeNA６―１阪神（2025年9月10日甲子園）DeNAが3連勝で、勝率5割まで借金「2」とした。先発の東克樹投手（29）は5回で95球を要したが、6安打1失点で13勝目。並んでいた阪神・才木を抜き、2年ぶりの最多勝タイトル獲得へ前進した。東は「初回から走者出して丁寧に行き過ぎ、短いイニングになってしまったが、試合はつくることができた。打って守ってくれた野手に感謝したい」と試合を振り返った。1点を追