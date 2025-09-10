ファミリーレストラン「ココス」に、この季節ならではの特別なデザートが登場します♡9月16日（火）から開催される「シャインマスカットフェア」では、上品な甘さとパリッとした食感が魅力のシャインマスカットをふんだんに使用したスイーツ6品を展開。大きなパフェやふわふわのかき氷、クレープ、アイスなど、見た目も涼しげで味わいも爽やかなラインナップ。季節限定のマスカットティーも揃