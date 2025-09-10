中国とフィリピンが領有権を争う南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）＝4月（新華社＝共同）【北京共同】中国国務院（政府）は10日、フィリピンと領有権を争う南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）に「国家級自然保護区」を設立することを承認したと明らかにした。同礁はフィリピンの排他的経済水域（EEZ）内にあるが、中国は領有権を主張している。自然保護区設立により、自国領との主張を改めて強調し、実効支配の