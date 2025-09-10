青森県八戸市の自宅アパート隣室放火殺人事件で、容疑者と服装が似通った人物が出火当日の朝からアパート周辺を何度も不自然に行き来していたことが10日、分かった。女性は外出しており、県警は待ち伏せた可能性を捜査。