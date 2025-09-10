夫婦が家族として一緒に暮らしていくためには、コミュニケーションが必要不可欠ですよね。お互いに生まれも育ちも違う、血もつながっていないからこそ、夫婦間の話し合いはとても重要です。ママスタコミュニティには「話し合いができない旦那に話し合いの必要性を伝えるために、話し合いを試みた」という投稿者さんからの悲痛な投稿文が寄せられていました。『結果、無駄な時間でした。普段からいい話も悪い話もすべて丸投げ。周り