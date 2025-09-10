私はカオル。夫のフウタ、小2の息子・コウヘイと3人で暮らしています。めずらしく熱を出してしまった私に、フウタはなぜかボリューム満点のカツ丼と冷やし担々うどんを買ってきました。アゼンとしていましたが、意外なことにパート仲間からは「あるある！」と共感の声が……！熱を出したときにハンバーグ弁当を買ってこられた話や、甘いものをまったく食べないのにプリンとゼリーを買ってこられた話が飛び出し、みんなで大笑いし