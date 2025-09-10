「こういった自然な方が彼女の良さが出てますよね」元卓球日本代表の石川佳純さんがインスタグラムを更新。?お忍び?で浅草散策する姿を公開するも、忍ぶどころか脚光を浴びている。浅草のシンボル・雷門をバックに、キャップを目深に被った?お忍び?スタイルのオフショットを紹介。国内外の観光客で賑わいを見せる中で振り返り、カメラ目線で向ける笑顔が印象的な1枚となっている。(石川佳純さんのインスタグラム@kasumi.ishika