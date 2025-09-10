プロドラマー息子の近影公開！歌手の相川七瀬(50)がインスタグラムを更新。18歳の誕生日を迎えた息子を?顔出し?祝福する投稿が話題を呼んでいる。「乙女座ブラザーズ」と書き出すと、「りおの18歳の誕生日。ブラジルで迎えました。おめでとう」と次男でプロドラマーのRIOを祝福し1枚の写真をアップ。外国の雰囲気漂う街並みにTシャツ＆ジーンズ姿のRIOが佇んでいる。「長男は一足早く6日に誕生日。留守番だったけど、おじい