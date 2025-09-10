◇パ・リーグ西武ー楽天（2025年9月10日楽天モバイル）西武・隅田の自身初の2桁勝利はまたもお預けとなった。楽天戦に先発。直球の威力や変化球のキレなど抜群で、2回まで2安打無失点で3三振を奪った。しかし2回終了時に降雨ノーゲームに。仙台では登板予定だったものも含めて3度目の中止となり、雨男を自認する左腕は「本領発揮していると思います」と話した。8月9日の楽天戦で9勝目を挙げてから、3試合連続で白星