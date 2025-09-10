◇セ・リーグ巨人4―3広島（2025年9月10日東京D）巨人の新守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が10日の広島戦（東京D）で今季52度目のリリーフ登板。両リーグ単独トップとなる今季41セーブ目（3勝2敗3ホールド）を挙げ、2008年マーク・クルーンの球団2位記録に並んだ。球団最多セーブは2013年西村健太朗の42セーブで、マルティネスはこれに王手をかけている。代打・坂本の犠飛で4―3と勝ち越した直後