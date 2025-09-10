林道の脇に捨てられていたのは、ボロボロになった畳。家屋を解体した際に出たとみられる廃棄物が大量に不法投棄されていました。埼玉・飯能市クリーンセンター 真野昌己主幹：（Q.いつ捨てられた？）通報があったのが今年5月。これらは2025年5月、埼玉・飯能市で見つかった、不法投棄された廃材です。壁の一部や机の引き出し、さらに石材など、さまざまな廃材がまとめて捨てられています。捨てられてから長い時間が経ち、ごみの上