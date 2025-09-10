◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3広島(10日、東京ドーム)巨人が坂本勇人選手の犠牲フライで1点差のゲームを制し4連勝としました。巨人の先発・森田駿哉投手は初回、先頭の中村奨成選手に初球からヒットを許すと、ファビアン選手、小園海斗選手に3連打を浴び、わずか5球で先制点を奪われます。なおも1アウト2塁3塁の場面で末包昇大選手に犠牲フライを許し初回に2点を奪われました。直後にキャベッジ選手のソロホームランで1点を返しま