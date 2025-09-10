交通事故の治療費を水増して請求し保険会社から保険金約7万円をだましとったとして、鹿児島市の整骨院の院長ら2人が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市の整骨院の院長で中山2丁目の男（51）と、日置市伊集院町猪鹿倉の会社員の男（24）です。 県警によりますと、2人は去年8月、施術日数を水増しした虚偽の治療の証明書を東京都内の保険会社に郵送し、現金およそ7万円をだまし取った疑いです。 会社員の男は