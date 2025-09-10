【モデルプレス＝2025/09/10】Netflixのリアリティシリーズ3作品の配信時期が解禁された。10日に行われた「ネトフリ恋愛リアリティショー合同同窓会」にて発表された。【写真】「ボーイフレンド」ダイシュンが至近距離で密着◆Netflix、恋リア配信時期決定Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」は12月、「ボーイフレンド」シーズン2は2026年1月、「あいの里」シーズン3は2026年中に配信開始されることが発表された。（modelpress