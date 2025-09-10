JR東海がLINEとAIを活用した忘れ物案内サービスを10月から導入すると発表しました。 JR東海が新たに導入する「落とし物クラウドfind」は、忘れ物の問い合わせから受け取り方法の確認までをLINEで完結できるしくみです。 これまで、忘れ物の問い合わせがあった場合、検索結果の回答は、忘れ物案内の係員が電話やWEBで対応し、返却する際の最終的な連絡は、駅係員が電話で行うなど手間や時間がかかっていました。