前の話を読む。上司から問い詰められたゆりこは、けいこの働き方で苦労したこと、子持ちになったら同僚から冷たくされたことなど自分本位な主張をし、「勘違いするな」と言われる。■上司の言葉は続き…■それで解決になるの？■笑顔の上司がよけいに怖い■すんなりと受け入れられず…悲劇のヒロインのように主張を繰り返すゆりこに、上司は再び厳しい言葉を投げかけました。とはいえ、口では寄り添うように「あなたのためを思って