ドル円１４７．５０近辺、ユーロドル１．１７０５近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は147.50近辺、ユーロドルは1.1705近辺での推移。ロンドン午前の取引からほとんど水準は変化していない。このあと、日本時間午後９時３０分には８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が発表される。 USD/JPY147.51EUR/USD1.1703EUR/JPY172.63 ※生産者物価指数（PPI）（8月）21:30 予想0.3%前回0.9%（前月比)