◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）広島は、痛恨の逆転負けで今季４度目の６連敗となった。３―３同点の８回に３番手・島内が踏ん張れなかった。先頭四球を起点に、１死満塁から代打・坂本の犠飛で決勝点を奪われた。昨年に月間２０敗（５勝）を喫した“魔の９月”は、今年も１勝７敗。今季最多の借金は１４まで膨らんだ。初回は先頭・中村奨から３連打で３番・小園が適時打を放ち、わずか５球で先制