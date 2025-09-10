21:30 米生産者物価指数（PPI）（8月） 予想0.4%前回0.9%（前月比) 予想3.3%前回3.3%（前年比) 予想0.3%前回0.9%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.5%前回3.7%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 23:00 米卸売在庫（確報値）（7月） 予想0.2%前回0.2%（卸売在庫・前月比・確報値) 予想0.2%前回0.3%（卸売売上高・前月比) 23:30 米週間石油在庫統計