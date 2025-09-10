◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手（３６）が技ありの一打を放って試合を決めた。８回１死満塁から代打で登場し、広島・島内の低めチェンジアップをすくい上げて決勝の左犠飛。チームは４連勝で貯金１とし、３位・ＤｅＮＡとの１・５ゲーム差を守った。守護神のＲ・マルティネス投手（２８）はリーグトップの４１セーブ目。西村健太朗（１３年）が持つ４２セーブの球団記録に王