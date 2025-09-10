「モーニング娘。｀２５」の北川莉央が１０日、活動休止期間を１２月頃まで延長すると公式サイトなどで発表した。４月に自身のＳＮＳトラブルにより活動を休止し、７月に今秋での復帰を予定していると明かしていた。所属事務所は「活動を休止しておりますメンバーの北川莉央ですが、９月１３日から始まる秋のコンサート・ツアーモーニング娘。’２５コンサートツアー秋〜Ｍｏｖｉｎ’Ｆｏｒｗａｒｄ〜含め、引き続き当面