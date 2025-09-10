ハロープロジェクトの公式サイトが10日、更新され、活動休止中の北川莉央（21）について、秋ツアーも含め、当面活動休止を継続することを発表した。【写真】美脚＆デコルテあらわ！キュートに肌見せした牧野真莉愛＆北川莉央発表では「モーニング娘。'25 北川莉央に関するお知らせ」と題し、「活動を休止しておりますメンバーの北川莉央ですが、9月13日から始まる秋のコンサートツアー『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋