ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > モー娘。北川莉央 活動休止を継続と発表「12月発売予定のシングルに… スポニチアネックス モー娘。北川莉央 活動休止を継続と発表「12月発売予定のシングルに向けて活動を再開できるよう精進」 2025年9月10日 21時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 モーニング娘 \25の北川莉央が10日、活動休止を継続することを発表した 「引き続き当面の活動をお休みさせていただきます」と発表 記事を読む おすすめ記事 倖田來未デビュー25周年記念特別配信！オフィシャルファンコミュニティ「KK App」にて開催 2025年9月10日 15時0分 「イメージとプレー、全部が一致」３連覇を目ざす神戸の新エース！ 25歳FWが選ぶ自身のベストゴールは？ 2025年9月6日 16時44分 麻生久美子 収録中に突然…目を潤ませ「ちょっとうるってきちゃった」「なんか想像したら」共演者困惑 2025年9月7日 11時58分 元フジアナ・渡邊渚、大人の魅力全開！ 美スタイル際立つシックなコーデ披露 2025年9月8日 18時0分 村上宗隆 今オフMLB移籍なら「３００億円超」岡本和真は短期契約か 査定額を一挙公開！ 2025年9月5日 10時16分