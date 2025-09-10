女優の松本まりか（40）が10日、自身のインスタグラムを更新。近影が話題を呼んでいる。「蜷川実花さんのマスク」と書き出して写真家で映画監督の蜷川実花さんがデザインしたというマスク姿を披露。蜷川さんらしい色彩鮮やかなド派手なマスクとなった。松本はマスク以外全身黒で「黒づくめさんにもおすすめ」とコメント。この投稿にファンは「シャレおつ」「お忍びですか？」「素敵なマスク」「凄いマスク」「可愛すぎ」「