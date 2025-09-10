沖縄県糸満市発注の公園整備事業で便宜を図った見返りに、家電を受け取ったとして、沖縄県警は10日、収賄の疑いで同市職員上原千尋容疑者（43）＝同市＝を、贈賄の疑いで会社役員知念邦雄容疑者（53）＝那覇市＝を逮捕した。認否を明らかにしていない。上原容疑者の逮捕容疑は、市発注の公園遊具更新で有利な取り計らいを受けたいとの趣旨と知りながら、知念容疑者から2024年7月30日に冷蔵庫1台（販売価格約18万1千円）、25年3