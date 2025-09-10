“孤高の天才”のイメージがあるベートーヴェンですが、実は…【マンガ】『まんが人物伝ベートーベン』を最初から読む「クラシック音楽の巨匠」と聞いて、まず思い浮かぶ名前といえば、やっぱりベートーヴェン。あの重厚な交響曲や厳かな肖像画のイメージから、「ちょっと近寄りがたそう…」なんて感じている人もいるのでは？でも実は、ベートーヴェンの人生には、現代に生きる私たちの心にもぐっとくる、意外な一面があるそう