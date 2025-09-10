去年も県内で猛威をふるった鳥インフルエンザ。流行期を前に家畜が感染した際の初動対応などを確認する訓練が行われました。新発田市で行われた防疫訓練。家畜が鳥インフルエンザなどに感染した場合、速やかに防疫措置を始めるために毎年行われています。10日は県内の自治体の担当者や畜産関係者など約200人が参加しました。去年、県内では10月から11月に上越市や胎内市で「高病原性鳥インフルエンザ」が確認されていて、計33万羽